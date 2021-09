https://it.sputniknews.com/20210916/corsa-al-colle-spunta-il-nome-di-rutelli-alla-trasmissione-della-palombelli-12925305.html

Corsa al Colle, spunta il nome di Rutelli alla trasmissione della Palombelli

La moglie dell’ex sindaco, giornalista e conduttrice, presa alla sprovvista da una battuta dell’ospite Gismondo in diretta. 16.09.2021, Sputnik Italia

Nel totonomi per il Quirinale e il dopo Mattarella, ha trovato spazio anche un siparietto divertente e imbarazzante per la diretta interessata, la giornalista e conduttrice Barbara Palombelli.Nel corso della sua trasmissione, “Stasera Italia”, infatti, durante la discussione sui possibili successori al presidente della Repubblica in carica, è venuto fuori il nome del marito, l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli.Palombelli evidentemente colta di sorpresa ha chiesto all’ospite di essere seria sulla proposta: “Nessuno dei nomi che si fanno, non porta assolutamente bene, come si sa, alla fine vengono bruciati. Mi auguro che si elegga un Presidente che ci rappresenti e che ci guidi in un mondo globale che è molto difficile da gestire”, si riprende la virologa.I sondaggi puntano a un Mattarella bisPer il 35% degli italiani, la soluzione migliore al dopo Mattarella è un Mattarella bis.Una soluzione che il capo dello Stato ha fino ad ora escluso.Il 30% degli intervistati, invece, non vuole al Colle né Mattarella né il premier Draghi, che deve restare alla guida del governo, secondo i sondaggi.Infine, un dato interessante, riguarda l’apertura a un presidente donna: favorevole il 70%.

