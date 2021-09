https://it.sputniknews.com/20210916/cingolani-sul-nucleare-non-ho-cambiato-idea-bisogna-valutare-ogni-tecnologia-12924667.html

Cingolani: “Sul nucleare non ho cambiato idea, bisogna valutare ogni tecnologia”

Pur ammettendo che in Italia la strada per il nucleare è in salita, per via del referendum che dice no alle vecchie tecnologie, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, ribadisce che sull’energia atomica “non ho cambiato nessuna idea”.Parlando a Radio Anch'io sul tema del nucleare, tornato di attualità anche dopo le esternazioni del leader della Lega Matteo Salvini che non escluderebbe centrali anche in Lombardia, Cingolani ha spiegato che le sue parole erano rivolte a un gruppo di studenti a cui ha spiegato che “in questo momento ci sono quattro paesi che stanno studiando delle sorgenti di energia alternative che si chiamano vettori di quarta generazione”.Queste tecnologie, però, non sono ancora “mature”, ha sottolineato Cingolani. "Un conto è dire che dobbiamo continuare a guardare a tutte le tecnologie possibili per il futuro perché questo problema del cambiamento climatico è un problema che c'è”.Per una nuova centrale ci vorrebbero almeno 10 anniRestano, quindi, ancorate nel campo delle ipotesi, le possibili idee su un ritorno dell’Italia al nucleare, e comunque, si tratterebbe di un progetto a lungo termine.Secondo gli esperti, infatti, ci vorrebbero almeno 10 anni per realizzare un primo impianto.In passato era stata individuata l’area del mantovano, che racchiuderebbe queste caratteristiche. Del resto in Lombardia e in Piemonte si trovano anche le vecchie centrali ormai dismesse e gli impianti collegati: Trino Vercellese (Vercelli), Caorso (Piacenza) e gli impianti del ciclo del combustibile di Saluggia (Vercelli), Fn per la produzione del combustibile nucleare di Bosco Marengo (Alessandria) e il reattore di ricerca Ispra-1 a Varese.Il nucleare di quarta generazione di cui parla Cingolani consentirebbe, quando fosse sicuro e testato, di ridurre le scorie nucleari.Il tema dei rifiuti atomici resta ancora di strettissima attualità in Italia. Sta continuando la fase di consultazione popolare per la scelta del sito per il deposito nazionale, ma bisognerà aspettare l’anno prossimo per la scelta.

