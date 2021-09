https://it.sputniknews.com/20210916/caro-bollette-il-governo-stanzia-3-miliardi-per-fronteggiare-i-rincari-12924083.html

Caro bollette, il governo stanzia 3 miliardi per fronteggiare i rincari

Oggi in Cdm si decide il primo intervento per ridurre l’impennata dei prezzi di luce e gas che rischiano di salire del 40% da ottobre. 16.09.2021, Sputnik Italia

Il governo corre ai ripari per evitare una stangata alle famiglie italiane. Già oggi il Consiglio dei ministri esaminerà le misure per fronteggiare i rincari delle bollette di luce e gas, che da ottobre potrebbero aumentare del 40%.L’intervento previsto dall’esecutivo Draghi si aggira attorno ai tre miliardi di euro per calmierare i prezzi, ma non è previsto, per ora, un taglio dell’Iva, richiesta portata avanti dal leader della Lega Matteo Salvini.In cosa consiste l’interventoIl governo procederà come fatto a luglio, quando era previsto un primo rincaro del 20% delle bollette, dimezzandolo: la decisione è quella di incidere sugli oneri di sistema e sugli altri elementi delle bollette che pesano sul prezzo finale.Aumenti fino a 400 euroIl Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, aveva lanciato l’allarme per i rincari nei giorni scorsi.Secondo il titolare del ministero, gli aumenti potrebbe arrivare al 40%, cioè fino 100 euro l’anno per il gas e fino a 400 euro per la luce.

