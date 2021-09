https://it.sputniknews.com/20210916/caro-bollette-cingolani-va-riscritto-il-metodo-di-calcolo-12927376.html

Caro bollette, Cingolani: "Va riscritto il metodo di calcolo"

Caro bollette, Cingolani: "Va riscritto il metodo di calcolo"

Il governo è pronto a stanziare tre miliardi di euro per calmierare i prezzi, ma non è previsto, per ora, un taglio dell’Iva, richiesta portata avanti dal... 16.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-16T12:18+0200

2021-09-16T12:18+0200

2021-09-16T12:18+0200

italia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/12812243_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_d9cc60f06714072f18054ab3baef8213.jpg

Il ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha in mente un intervento strutturale per far fronte alla stangata sulle bollette dell'energia dovuta all'aumento di gas e metano. Ai microfoni di Radio Anch'io ha dichiarato che il metodo di calcolo va riscritto."Bisogna ragionare su come viene costruita la bolletta e qui va un po' riscritto il metodo di calcolo. Lo stiamo facendo in queste ore. Stiamo lavorando", ha detto Cingolani.Per il ministro, "c'è da mettere in piedi un intervento strutturale perché, per quanto sembra siano saturando questi aumenti di costi, sono aumenti che rimarranno in bolletta, per cui bisognerà lavorare sulla parte strutturale".Cingolani chiarisce che è il mercato a determinare i rincari in bolletta. Circa l'80% degli aumenti vengono dal gas, che sta aumentando "in maniera costante" ed "essendo la materia prima per produrre elettricità", ha un "effetto importante" sui costi delle utenze.I 3 miliardi previsti dal governo, su cui si deciderà nel CdM di oggi, servono nell'immediato, "ma bisogna ragionare in modo strutturale su come costruire la bolletta, il metodo di calcolo va riscritto" conclude Cingolani.Il piano anti-rincariIl governo ha preso in considerazione una serie di interventi per evitare i rincari in bolletta. L'aumento dei prezzi annunciato da Cingolani non era affatto inaspettato. Già dall'estate l'esecutivo era corso ai ripari, mettendo sul tavolo 9 miliardi per dimezzare i rincari lo scorso luglio. Adesso pensa ad interventi, anche strutturali, per alleggerire il caro-bollette sui bilanci delle famiglie.Sono tre i provvedimenti presi in considerazione:Per il momento, quest'ultimo intervento proposto dal leader della Lega Matteo Salvini, non è stato preso in considerazione.

https://it.sputniknews.com/20210916/caro-bollette-il-governo-stanzia-3-miliardi-per-fronteggiare-i-rincari-12924083.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

italia, economia