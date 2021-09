https://it.sputniknews.com/20210916/buco-dellozono-copernicus-nellemisfero-meridionale-superate-le-dimensioni-dellantartide-12930891.html

Buco dell'ozono, Copernicus: "Nell'emisfero meridionale superate le dimensioni dell'Antartide"

Buco dell'ozono, Copernicus: "Nell'emisfero meridionale superate le dimensioni dell'Antartide"

La situazione è peggiorata gravemente nel corso dell'ultima settimana. 16.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-16T20:07+0200

2021-09-16T20:07+0200

2021-09-16T20:07+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/9986341_0:189:1320:932_1920x0_80_0_0_4b1024e796b26cda163a4ac25aa967d3.jpg

Nel suo monitoraggio dell'evoluzione nella regione Antartica, pubblicato in occasione della Giornata Internazionale per la Conservazione dello Strato di Ozono, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha riferito che il buco dell'ozono ha raggiunto dimensioni superiori a quelle dell'Antartide.L'aumento più importante si è avuto nel corso della settimana appena passata, con il buco dell'ozono che ora è più grande del 75%, se comparato ai buchi dell'ozono in questa fase della stagione dal 1979.Vincent-Henri Peuch, direttore del CAMS, ha riferito che, pur sviluppandosi come previsto all'inizio della stagione, si è esteso diventando uno "dei buchi dell'ozono più duraturi mai registrati".Il CAMS è implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Raggio per conto della Commissione Europea ed è finanziato dalla UE.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo