Boris Johnson risponde alle preoccupazioni sull'AUKUS: il trattato non è contro altri Paesi

In mattinata, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese aveva aspramente criticato l'accordo annunciato ieri tra Canberra, Londra e Washington. 16.09.2021, Sputnik Italia

La nuova alleanza tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti (AUKUS) non è diretta contro altri paesi, ma riflette solo un alto livello di fiducia e cooperazione tra questi Paesi, ha assicurato oggi il primo ministro britannico Boris Johnson.Il premier britannico ha anche sottolineato che l'accordo non violerà il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Npt) e non influenzerà la cooperazione dei tre paesi con la NATO.La reazione di Pechino All'inizio della giornata, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian aveva rilevato che il nuovo trattato "mina seriamente la pace e la stabilità regionali, intensifica la corsa agli armamenti e danneggia gli sforzi internazionali di non proliferazione".Che cos'è l'AUKUSMercoledì è stato annunciato l'accordo trilaterale tra Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti (AUKUS), il quale mira a condividere tecnologie di difesa all'avanguardia, inclusi progetti di intelligenza artificiale, sicurezza informatica e tecnologie quantistiche.Inoltre, l'alleanza suggerisce la cooperazione sulla ricerca e lo sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare.

