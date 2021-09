https://it.sputniknews.com/20210916/bassetti-la-previsione-sulla-pandemia-finira-la-prossima-primavera-senza-nessun-lockdown-12929665.html

Bassetti, la previsione sulla pandemia: finirà la prossima primavera, senza nessun lockdown

Bassetti, la previsione sulla pandemia: finirà la prossima primavera, senza nessun lockdown

Ad avviso dell’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, bisognarà aspettare ancora un'altra stagione autunno-inverno per uscire... 16.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-16T14:51+0200

2021-09-16T14:51+0200

2021-09-16T14:51+0200

italia

coronavirus

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/9577917_0:114:1366:882_1920x0_80_0_0_46dcf94ba8336af9c09ad539ea87313c.jpg

Considerando il fatto che le pandemie di sovente durano due anni, la fine della pandemia di COVID-19 dovrebbe arrivare la prossima primavera, ritiene Bassetti."Chi fa il medico non deve fare previsioni, tuttavia le pandemie in genere durano due anni. Alcuni paesi, tipo l’Inghilterra, ne stanno già uscendo. Ci vorrà secondo me un altro autunno-inverno", riporta Open le parole dell'infettivologo rilasciate in un'intervista a Rai Radio 2.Bassetti afferma, quindi, che occorre pazienza per il prossimo autunno-inverno, sottolineando, al tempo stesso, che non ci sarà la necessità di ricorrere ai lockdown.Per il primario, quest'autunno, dal punto di vista delle ospedalizzazioni, sarà affrontato molto meglio, in quanto, a differenza dell'anno passato, una parte della popolazione è già stata vaccinata e i preparati hanno provato la propria efficacia."Io guardo sempre a quello che succede in Paesi che hanno iniziato la vaccinazione prima di noi. In Inghilterra ci sono 30-40.000 casi al giorno, ma, grazie ai vaccini, la situazione legata alle ospedalizzazioni rimane tranquilla. Chi non si è ancora vaccinato lo invito a farlo" ha detto il primario.

https://it.sputniknews.com/20210913/figliuolo---speranza-hanno-deciso-da-lunedi-20-settembre-si-parte-con-la-terza-dose-di-vaccino-12895142.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coronavirus, coronavirus in italia