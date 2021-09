https://it.sputniknews.com/20210916/australia-ricevera-sottomarini-atomici-usa-rinunciando-al-contratto-con-francia---media-12920798.html

Australia riceverà sottomarini atomici USA rinunciando al contratto con Francia - media

Australia riceverà sottomarini atomici USA rinunciando al contratto con Francia - media

L'Australia ha preso la decisione di acquistare una flotta di sottomarini atomici e rinunciare al contratto con la francese Naval Group per 90 miliardi di... 16.09.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato dal canale tv, l'Australia utilizzerà le tecnologie statunitensi e britanniche per sostituire l'attuale flotta di sottomarini della classe Collins. Si prevede che l'accordo con gli USA e la Gran Bretagna sarà annunciato giovedì.A Washington, osserva ABC, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden rilascerà una dichiarazione riguardo l'argomento.Al contempo, come sottolineato dal canale televisivo, l'acquisire sommergibili atomici da parte dell'Australia sarà una sfida politica e tecnologica per questo paese, in quanto al momento non ha un'industria atomica.Secondo i piani preliminari, i sottomarini australiani saranno dispiegati nello stato dell'Australia Occidentale.Nel 2017, il governo australiano ha annunciato di aver selezionato la francese Naval Group (DCNS) per realizzare il più grande progetto di difesa sottomarina convenzionale dell'Australia. Come osservato da ABC, Australia, Stati Uniti e Regno Unito stanno rifocalizzando i loro sottomarini e navi da guerra sul contrasto delle attività regionali della Cina.

