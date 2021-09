https://it.sputniknews.com/20210916/arriva-il-bonus-occhiali-ecco-i-requisiti-per-ottenerlo-e-quanto-vale-12932332.html

Arriva il Bonus occhiali, ecco i requisiti per ottenerlo e quanto vale

Con la Manovra 2021 è stato istituito il Fondo per la tutela della vista, che prevede lo stanziamento di 15 milioni di euro per i prossimi tre anni.Tali risorse saranno utilizzate per fornire un'agevolazione statale a coloro che hanno problemi di vista, garantendo il rimborso di una parte della spesa sostenuta presso un negozio di ottica.Il Bonus occhiali, così è stato denominato, consiste in un voucher del valore di 50 euro da corrispondere una tantum per l'acquisto di occhiali e lenti a contatto correttive.A chi spetta e come funzionaIl bonus, che si pone come finalità ultima quella di aiutare le famiglie in difficoltà economica in questo periodo di emergenza pandemica, sarà riconosciuto a coloro che fanno parte di un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ai 10.000 euro.Per il momento le sue modalità di funzionamento non sono ancora state stabilite, con la Manovra che rimette questo compito al Ministero della Salute il quale, in sinergia con quello dell'Economia e delle Finanze, è chiamato a definire tramite decreto i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo ed assicurare che vengano rispettati i limiti di spesa previsti.

