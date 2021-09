https://it.sputniknews.com/20210916/arezzo-somministrate-per-errore-sei-soluzioni-fisiologiche-lasl-spiacevole-ma-non-causa-danni-12931765.html

Arezzo, somministrate per errore sei soluzioni fisiologiche. L'ASL: "Spiacevole, ma non causa danni"

Le autorità sanitarie locali hanno attivato le procedure necessarie per localizzare i cittadini ai quali sono state iniettate le soluzioni fisiologiche. 16.09.2021, Sputnik Italia

In un centro della Asl di Arezzo, presso la palestra di Camucia, sono state somministrate sei soluzioni fisiologiche ad altrettanti utenti, anzichè le dosi di vaccino anti-Covid.Al termine della seduta, dopo essersi resi conto dell'errore, i membri del personale hanno dato l'allarme, facendo scattare le procedure per contattare i cittadini vaccinati nel medesimo box.La dottoressa ha chiarito che l'episodio si è prodotto nel pomeriggio di mercoledì e ha voluto fare chiarezza sul fatto che si sia trattato di un errore umano, rassicurando sul fatto che le soluzioni iniettate non possono avere alcun effetto negativo sulla salute dei pazienti:La funzionaria ha quindi ribadito che quello avvenuto a Camucia è stato un "inconveniente spiacevole", dovuto ai grandi numeri dell'"impegno vaccinale".Come azienda sanitaria, ci scusiamo e metteremo ancora maggior impegno per garantire la sicurezza delle procedure e la salute dei cittadini" ha concluso.

Liza zakharian questo non é soltanto un "errore" , perché é successo anche in Francia in diversi centri di vaccinazione : in uno, sono stati coinvolti 140 pazienti, in un'altro 80, questi sono soltanto i casi rilevati da un giornale, ma quanti sono gli altri in verità ? La ragione é che 50 % delle dosi di Pfizer consegnati alla U.E., sono ripiene di soluzione fisiologico (cioé : acqua ! ), ma pagate lo stesso come vaccini, perché essendo in fase SPERIMENTALE, procedono con questi test, iniettato come "placebo". Adesso, lo scandalo é : quanti sono quelli che hanno ottenuto lo "Green Pass" pur essendo stati vaccinati con dell'acqua ?? 0

Igor Yak Lo scandalo dov'è? In fase di sperimentazione un percentuale viene usato come placebo. Si sa da 100 anni. Green pass è un scandalo in se stesso. 0

