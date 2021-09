https://it.sputniknews.com/20210916/allarme-bomba-a-oviedo-polizia-spagnola-evacua-parte-del-centro-12928050.html

Allarme bomba a Oviedo, polizia spagnola evacua parte del centro

Le autorità spagnole hanno riferito che l'evacuazione è avvenuta alle 10:20. 16.09.2021, Sputnik Italia

La polizia spagnola ha riferito di aver evacuato, in mattinata, una parte centrale della città settentrionale di Oviedo in risposta ad un allarme bomba.La polizia ha poi specificato che il presunto ordigno esplosivo sarebbe stato identificato in un parcheggio. Gli agenti, coadiuvati dalle unità degli artificieri sono ora alla ricerca dell'oggetto, al fine di mettere in sicurezza l'area.

