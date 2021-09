https://it.sputniknews.com/20210916/afghanistan-i-talebani-vogliono-buone-relazioni-con-il-mondo-attraverso-la-diplomazia--12926866.html

Afghanistan, i talebani vogliono "buone relazioni" con il mondo attraverso la diplomazia

Afghanistan, i talebani vogliono "buone relazioni" con il mondo attraverso la diplomazia

L'organizzazione terroristica ha auspicato che la comunità internazionale sblocchi le attività finanziare dell'Afghanistan, attualmente congelate. 16.09.2021, Sputnik Italia

Il governo ad interim talebano intende costruire buone relazioni con la comunità internazionale attraverso la diplomazia.Ad affermarlo è stato il portavoce Zabihullah Mujahid in un'intervista al canale televisivo giapponese NHK.Mujahid ha quindi esortato la comunità internazionale a sbloccare le attività finanziarie dell'Afghanistan, sottolineando che l'attuale governo è "solo provvisorio".Inoltre, Mujahid ha rammentato che le relazioni tra Afghanistan e Giappone sono "storicamente buone" e ha pertanto invitato il governo di Tokyo a sostenere il Paese.La presa di potere dei talebaniI talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative afghane un mese fa e hanno preso il controllo di Kabul il 15 agosto.Il 31 agosto, le forze armate statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine alla quasi ventennale presenza militare americana in Afghanistan.Il 6 settembre, i talebani hanno dichiarato di aver acquisito il controllo del Panjshir, l'ultima provincia ribelle del Paese.Il giorno successivo, il gruppo estremista ha annunciato la composizione del governo provvisorio dell'Afghanistan, che sarà guidato da Mohammad Hasan Akhund, sanzionato dalle Nazioni Unite dal 2001.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri Paesi.

