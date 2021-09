https://it.sputniknews.com/20210915/venezuela-aperta-unindagine-contro-juan-guaido-per-appropriazione-indebita-12913871.html

Venezuela, aperta un'indagine contro Juan Guaido per appropriazione indebita

Guaido è accusato anche dei reati di tradimento, cospirazione e collegamenti con gruppi criminali. 15.09.2021, Sputnik Italia

La Procura generale del Venezuela ha avviato un'indagine contro il leader dell'opposizione Juan Guaido, dopo la decisione della Colombia di rilevare Monomeros, una controllata della compagnia petrolchimica statale Petroquimica de Venezuela (Pequiven).A riferirlo è stato il procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab il 15 settembre:In precedenza, l'organizzazione colombiana incaricata di ispezionare, supervisionare e monitorare le società, anche straniere, ha annunciato di aver deciso di rilevare la società di fertilizzanti Monomeros Colombo Venezolanos.Il controllo è il massimo grado di supervisione richiesto per attuare misure per salvare l'azienda dallo stato di crisi.Il governo venezuelano ha considerato la decisione come un tentativo di intaccare i beni dello stato.Il parlamento dell'opposizione ha nominato il proprio consiglio di amministrazione nella compagnia Monomeros.

