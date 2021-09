https://it.sputniknews.com/20210915/vaccino-rieti-da-il-via-alla-terza-dose-per-i-trapiantati-12913195.html

Vaccino, Rieti dà il via alla terza dose per i trapiantati

La Asl di Rieti gioca d'anticipo e inizia la somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid-19, che nel resto d'Italia partirà dal 20 settembre. 15.09.2021, Sputnik Italia

Rieti dà il via alla terza dose. L'azienda sanitaria locale ha dato comunicazione ufficiale della partenza e ha proceduto con le prime somministrazioni ai residenti, secondo quanto si apprende dal Messaggero.I primi ad aver ricevuto martedì pomeriggio la terza dose di vaccino Pfizer sono state 40 persone vulnerabili. Nei giorni precedenti, il ministro Speranza ha dato l'ok alla terza dose per gli immunodepressi e i trapiantati a partire da lunedì 20 settembre.L'Asl di Rieti ha anticipato di qualche giorno, procedendo alla somministrazione del richiamo ai residenti della provincia di Rieti che hanno subito un trapianto di organo solido e completato il primo ciclo vaccinale da diversi mesi.L'azienda ha provveduto a contattare direttamente gli interessati, che sono stati indirizzati presso il centro vaccinale "ex Bosi" di Rieti. La somministrazione della dose aggiuntiva è stata pianificata definendo un programma dettagliato dei soggetti vulnerabili che verranno vaccinati.Da lunedì partirà la somministrazione della terza dose per trapiantati e immunodepressi, successivamente toccherà agli ultraottantenni. A questi la regione Lazio consentirà di prenotare la terza dose del vaccino anti-Covid in farmacia, in base a quanto annunciato dall'assessore regionale alla Salute.La regione sta provvedendo al reclutamento dei 5.000 trapiantati di organo solido.

