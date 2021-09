https://it.sputniknews.com/20210915/taranto-terni-e-piombino-lacciaio-torna-in-mani-italiane-12912097.html

Taranto, Terni e Piombino: l’acciaio torna in mani italiane

Taranto, Terni e Piombino: l’acciaio torna in mani italiane

Le storiche fabbriche verso un controllo statale o nuovi investitori locali, come Marcegaglia e Arvedi che puntano a riprendere il controllo del settore... 15.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-15T13:21+0200

2021-09-15T13:21+0200

2021-09-15T13:21+0200

ilva

acciaio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/828/40/8284094_0:258:4733:2920_1920x0_80_0_0_5b22806bbc52df13702a5b06e129b528.jpg

Nonostante le perdite accumulate nel 2020, le sfide della transizione green e la pressione sulla penuria di materie prime, il settore dell’acciaio in Italia resta attraente.E lo dimostra il cambio di prospettiva che entro un anno vedrà i tre poli siderurgici italiani, Terni, Taranto e Piombino, tornare, con tutta probabilità, in mani italiane. Trattative di cui dà notizia oggi Repubblica.L’ex Ilva di Taranto, che ha chiuso con un passivo di 265 milioni di euro nel 2020, passerà a maggio 2022 sotto il controllo statale di Invitalia, che ne acquisirà il 60%, lasciando ad ArcelorMittal il 40%.La Acciai speciali Terni (Ast) di ThyssenKrupp, che ha perso 151 milioni di euro l’anno scorso, è in vendita e ci sono quattro soggetti interessati.Infine, la Jsw Steel di Piombino, che ha perso quasi 60 milioni di euro, potrebbe far entrare soci o capitale pubblico, oppure cedere a una cordata italiana.A Terni in corsa Marcegaglia e ArvediLa multinazionale tedesca ThyssenKrupp ha deciso di mettere in vendita lo stabilimento in primavera.Mentre Bao e Posco non avrebbero neanche ancora visitato lo stabilimento, i due contendenti italiani si avviano verso un testa a testa.Sia Marcegaglia che Arvedi vorrebbero tornare a produrre nello stabilimento di Terni il lamierino magnetico, essenziale nel settore dell’auto elettrica e quindi tornato di grande interesse.A Piombino trattative complesseIl gruppo indiano Jindal non ha ancora effettuato gli investimenti richiesti e ha una grossa commessa da 900 milioni di euro per le rotaie di Rfi bloccata dal governo, che non è convinto del piano di rilancio.Jindal ha detto di essere pronto a investire 75 milioni di euro in tre laminatoi e di avere anche un socio privato pronto a entrare con la “fornitura e costruzione di un’acciaieria elettrica con una capacità di 1-1,2 milioni di tonnellate”.Nel frattempo, un consorzio di aziende siderurgiche private ha presentato al governo un progetto che potrebbe portare a sostituire totalmente l’azionariato straniero.

david dave Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

ilva, acciaio