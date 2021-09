https://it.sputniknews.com/20210915/secondo-seul-la-corea-del-nord-avrebbe-testato-altri-due-missili-balistici-verso-il-mar-del-12910122.html

Secondo Seul la Corea del Nord avrebbe testato altri due missili balistici verso il Mar del Giappone

Secondo Seul la Corea del Nord avrebbe testato altri due missili balistici verso il Mar del Giappone

Secondo i capi di Stato Maggiore Congiunti della Corea del Sud, citati dall'Agenzia di stampa di Seul Yonhap, Pyongyang avrebbe lanciato almeno due missili... 15.09.2021

Stamane, mercoledì 15 settembre, il JCS (Joint Chiefs of Staff – capi di Stato Maggiore Congiunti) della Corea del Sud ha dichiarato che la Corea del Nord ha lanciato quello che si ritiene essere un missile balistico verso la zona economica esclusiva del Giappone.I media sudcoreani riferiscono anche di un altro lancio di missili balistici dalla Corea del Nord intorno alle 00:43 ora locale. Il luogo dell'impatto del secondo lancio non è stato ancora identificato.Il JCS della Corea del Sud ha assicurato di stare analizzando attentamente le informazioni congiuntamente con le agenzie di intelligence statunitensi. Seoul dovrebbe anche convocare il Consiglio di Sicurezza nazionale per discutere la serietà dell’evento.Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha condannato il lancio di missili balistici da parte della Corea del Nord, definendo l'azione una minaccia alla pace e alla sicurezza nella regione, nonché ordinando la convocazione d’urgenza del Consiglio di sicurezza nazionale anche per il Giappone.L'agenzia di stampa statale della Corea del Nord (KCNA - Korean Central News Agency) il 13 settembre ha riferito che Pyongyang ha effettuato con successo dei test con missili da crociera. Secondo quanto riferito, gli esperti nordcoreani avrebbero eseguito test di lancio da terra, volo, controllo e guida e molti altri. Tali missili, sostiene la fonte, sarebbero stati in grado di colpire correttamente bersagli a una distanza di 1.500 chilometri.Dopo il lancio segnalato, il ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi ha osservato che se le informazioni sul successo dei test sui missili da crociera della Corea del Nord venissero confermate, tutto ciò potrebbe rappresentare una potenziale minaccia per la pace e la sicurezza della regione.Ieri, 14 settembre, i diplomatici del Giappone, della Corea del Sud e degli Stati Uniti hanno tenuto una riunione trilaterale sulla questione Corea del Nord a Tokyo. All'incontro hanno partecipato l'inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord Sung Kim, il capo dell'Ufficio per gli affari asiatici e oceanici del ministero degli Esteri giapponese Takehiro Funakoshi e l'inviato speciale del ministero degli Esteri sudcoreano per la pace e la sicurezza nella penisola coreana Noh Kyu-duk.Uno degli argomenti chiave di discussione è stata una possibile risposta alla dichiarazione di Pyongyang sui test missilistici di successo. Le parti hanno convenuto di proseguire la cooperazione sulla denuclearizzazione della Corea del Nord unendo al dialogo con le autorità nordcoreane, la pressione delle sanzioni.

