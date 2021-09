https://it.sputniknews.com/20210915/prosecco-patuanelli--una-dop-italiana-non-possiamo-accettare-che-venga-messa-a-rischio-12914496.html

Prosecco, Patuanelli: "È una Dop italiana, non possiamo accettare che venga messa a rischio"

Prosecco, Patuanelli: "È una Dop italiana, non possiamo accettare che venga messa a rischio"

Ieri Coldiretti ha definito la decisione della Commissione europea di registrare il Prosek croato un "precedente pericoloso". 15.09.2021, Sputnik Italia

"È evidente che il Prosecco è una Dop italiana e non possiamo accettare che venga messa a rischio da una piccola produzione in un altro Paese".Così il titolare del Ministero dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, sulla questione dello sdoganamento del Prosek croato.Il ministro ha infatti sottolineato che "l'eventuale autorizzazione all'uso del Prosek croato sarebbe una istituzionalizzazione dell'italian sounding".La registrazione del Prosek croatoNella giornata di ieri è stato reso noto che la domanda di registrazione della menzione tradizionale del Prosek sarebbe stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue.La Commissione europea ha valutato “la conformità ai requisiti di ammissibilità e validità” della richiesta presentata dalle autorità croate.La decisione di Bruxelles ha portato ad insorgere i produttori italiani, che intravedono un conflitto con la protezione della Dop italiana Prosecco.

