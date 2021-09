https://it.sputniknews.com/20210915/prezzo-del-gas-tocca-un-nuovo-record-superati-i--900-per-1000-metri-cubi-12913380.html

Nuovo record del prezzo del gas: superati i $900 per 1.000 metri cubi

La valutazione dei futures sul gas ha raggiunto il nuovo massimo storico, superando i 900 dollari per 1.000 metri cubi. 15.09.2021, Sputnik Italia

Nel corso delle negozazioni della mattinata il prezzo del gas in Europa ha superato i 900 dollari per 1.000 metri cubi, come evidenziato dai dati di ICE exchange.In particolare, il costo dei futures di ottobre sull'hub TTF nei Paesi Bassi durante le negoziazioni di mercoledì ha raggiunto 906.13 dollari per 1.000 metri cubi, pari a 74,14 euro per MWh.I prezzi del gas sono in aumento a causa della crescita nella domanda rispetto all'offerta, dovuta al miglioramento della situazione della pandemia. La capacità di stoccaggio in Europa era al 70,75% domenica, 15 punti percentuali al di sotto della media quinquennale.

francescoslossel Faranno bene a sbrigarsi col benedetto North stream... 0

thor e cosa ci si aspettava? 0

