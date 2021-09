Gas europeo, superati per la prima volta gli $840 per mille metri cubi

https://it.sputniknews.com/20210915/prezzo-del-gas-in-europa-per-la-prima-volta-sopra-gli--840-per-mille-metri-cubi--12911145.html

Sembra non voler arrestare la propria ascesa il prezzo del gas sul mercato dei futures europeo, che oggi ha superato un nuovo record. All'apertura delle negoziazioni sono stati superati gli 840 dollari per 1.000 metri cubi, il nuovo massimo storico.Il costo dei futures sul gas di ottobre sull'indice olandese TTF, l'hub europeo con maggiore liquidità, alle 8,35 ora italiana è stato di 841,39 dollari per mille metri cubi.In precedenza, il 14 settembre, i prezzi commerciali del gas europeo avevano toccato e superato il record di 800 dollari per 1.000 metri cubi.La capacità di stoccaggio in Europa era al 70,75% domenica, 15 punti percentuali al di sotto della media quinquennale.

