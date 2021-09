https://it.sputniknews.com/20210915/pfizer-afferma-di-aver-trovato-sostanze-estranee-nelle-fiale-del-vaccino-anti-covid-in-giappone-12920004.html

Pfizer afferma di aver trovato sostanze estranee nelle fiale del vaccino anti-COVID in Giappone

Pfizer afferma di aver trovato sostanze estranee nelle fiale del vaccino anti-COVID in Giappone

L'ufficio giapponese di Pfizer ha comunicato di aver identificato nel periodo fino al 5 settembre sostanze estranee in 95 fiale di vaccino in diverse regioni... 15.09.2021, Sputnik Italia

In una conferenza stampa a Tokyo la società ha dichiarato che le sostanze estranee identificate nel vaccino non rappresentano nessun problema dal punto di vista della sicurezza, in quanto si tratta di una posatura non disciolta, ha riferito l'agenzia Kyodo.Per quanto riguarda le segnalazioni su certe sostanze estranee nel vaccino del lotto FF53357 che arrivano dal 13 settembre da diverse regioni del Paese, Pfizer ha affermato di aver avviato una valutazione e farà sapere al pubblico gli esiti di essa.La società sostiene che a volte si può vedere una posatura bianca non disciolta, ma anche se non si dissolve quando la fiala si capovolge, dal punto di vista di sicurezza, non ci sono problemi per la vaccinazione.Dal 13 settembre da diverse regioni del Giappone - Hino (prefettura di Tokyo), Sagamihara e Kamakura (Kanagawa), Sakai (Osaka), Kawagoe (Saitama) - arrivano le segnalazioni su sostanze estranee nel vaccino Pfizer. Tutti questi casi riguardano il lotto FF53357.

