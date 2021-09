https://it.sputniknews.com/20210915/pechino-definisce-spregevoli-le-misure-del-parlamento-britannico-contro-lambasciatore-cinese-12912421.html

Pechino: "spregevoli" le misure del parlamento britannico contro l'ambasciatore cinese

Pechino: "spregevoli" le misure del parlamento britannico contro l'ambasciatore cinese

La Gran Bretagna in precedenza aveva imposto sanzioni contro i funzionari cinesi per presunte violazioni dei diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang. 15.09.2021, Sputnik Italia

L'ambasciatore cinese nel Regno Unito Zheng Zeguang è stato bandito dal parlamento britannico a causa delle sanzioni imposte da Pechino contro i legislatori britannici.Il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, ha chiarito che Zheng non parteciperà a un ricevimento dei Comuni mercoledì, organizzato dall'All Party Parliamentary China Group.L'ambasciata cinese, in risposta all'esclusione dell'ambasciatore dalla Camera dei Comuni, ha sostenuto che si tratta di un'azione "spregevole e codarda di alcuni individui del parlamento britannico per ostacolare i normali scambi e la cooperazione tra Cina e Regno Unito per vantaggi politici personali".L'ambasciata ha sostenuto che l'atto intrapreso dalla Gran Bretagna è "dannoso per gli interessi dei popoli di entrambi i paesi".Le sanzioni di PechinoA marzo, il governo cinese ha imposto sanzioni a nove politici, parlamentari e accademici britannici per aver diffuso ciò che Pechino ha descritto come "bugie e disinformazione" sul trattamento degli uiguri, una minoranza musulmana che vive nella regione cinese nordoccidentale dello Xinjiang.I gruppi per i diritti umani hanno a lungo accusato le autorità cinesi di inviare gli uiguri in campi di detenzione e di impiegarli nei lavori forzati.Pechino respinge con veemenza tali accuse, insistendo che le strutture a cui si riferiscono i gruppi per i diritti sono in realtà "centri di formazione professionale", utilizzati per sradicare l'estremismo e debellare la povertà

