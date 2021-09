https://it.sputniknews.com/20210915/parte-il-cashback-dei-pedaggi-autostradali-aspi-rimborsi-per-i-ritardi-legati-ai-cantieri-12911773.html

Parte il cashback dei pedaggi autostradali, Aspi: "Rimborsi per i ritardi legati ai cantieri"

Parte il cashback dei pedaggi autostradali, Aspi: “Rimborsi per i ritardi legati ai cantieri”

Fino al 100% per i disagi causati dai lavori sulla rete autostradale, ma non per incidenti, eventi meteo o traffico intenso. 15.09.2021

Da oggi e fino al 31 dicembre coloro che subiranno disagi e ritardi a causa dei cantieri sulla rete delle autostrade italiane potranno ricevere il cashback del pedaggio. È l’iniziativa lanciata da Aspi che parte oggi dopo il periodo di test estivo.Ai rimborsi si potrà accedere dall’app di Free To X: i viaggiatori potranno ricevere il rimborso in caso di ritardi causati da cantieri per i lavori avviati sulla rete di Autostrade per l’Italia, ma non per traffico intenso, incidenti, eventi meteo o altre ragioni non legate a lavori di ripristino, ammodernamento o manutenzione."I rimborsi saranno accumulabili fino al 31 dicembre prossimo in un 'borsellino' che sarà saldato a partire da gennaio, quando il servizio entrerà a regime" ha spiegato al Corriere della Sera l’amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi.Per ottenere il cashback, il ritardo accumulato dovrà essere dovuto “a almeno un cantiere che causi la riduzione delle corsie disponibili”.Come si calcola il rimborsoTomasi spiega che per calcolare la percentuale di cashback da approvare per il cliente, si usano “algoritmi innovativi sviluppati ad hoc che elaborano flussi di traffico anonimi e li confrontano con tempi standard di percorrenza calcolati in 100 km/orari per i mezzi leggeri e 70 per i pesanti".Il rimborso verrà poi erogato in due modi diversi: se si paga in contati o con carta di credito, verrà accreditato sul conto corrente. Se si paga con il telepass, allora ci sarà un rimborso diretto sul sistema.

