https://it.sputniknews.com/20210915/oggi-delegazione-usa-in-visita-in-libia-12916323.html

Oggi delegazione USA in visita in Libia

Oggi delegazione USA in visita in Libia

Una delegazione degli Stati Uniti visiterà la Libia oggi, mercoledì 15 settembre, per colloqui con il Primo ministro del governo ad interim di unità nazionale... 15.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-15T13:25+0200

2021-09-15T13:25+0200

2021-09-15T14:09+0200

mondo

libia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/32/37/323717_0:208:2903:1840_1920x0_80_0_0_ef4f3bc907d155fbab05f9e36010bb6d.jpg

Il rapporto non fa menzione di ciò che potrebbe essere all'ordine del giorno dei colloqui.Il nuovo governo di unità della Libia, guidato da Dbeibeh, e il nuovo Consiglio presidenziale, guidato da al-Menfi, sono stati selezionati il 16 marzo per preparare le elezioni generali in Libia entro la fine del 2021, come prescritto dalle Nazioni Unite.La formazione del governo ad interim ha posto fine a una lunga guerra civile tra fazioni politiche rivali libiche, principalmente il governo di accordo nazionale (GNA) riconosciuto dalle Nazioni Unite, con sede a Tripoli, e un gabinetto parallelo nell'est sotto il controllo delle forze del generale Haftar.Il 26 luglio 2014, il governo degli Stati Uniti evacuò il personale dell'ambasciata dalla Libia in mezzo alle violenze tra milizie che infuriavano a Tripoli.

david dave Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

1

libia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, libia