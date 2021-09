https://it.sputniknews.com/20210915/nucleare-salvini-una-centrale-in-lombardia-si-che-problema-ce-12913567.html

Nucleare, Salvini: "Una centrale in Lombardia? Sì, che problema c'è"

Il leader leghista torna sul nucleare e apre alla costruzione degli impianti, prendendo spunto dall'annuncio degli aumenti dell'energia in bolletta. 15.09.2021, Sputnik Italia

"Metterei una centrale nucleare in Lombardia? Sì, che problema c'è". Matteo Salvini ribadisce, in aperta polemica con Giuseppe Conte, la sua apertura all'energia nucleare e alla costruzione di impianti, parlando ai microfoni a Radio Anch'io, in onda stamattina su Rai Radio 1.Il momento è propizio per rilanciare il dibattito sul nucleare, dopo il La dato dal ministro Cingolani ad inizio mese: l'aumento dei prezzi di elettricità, gas e metano e la stangata del 40% sulle bollette delle utenze pongono la questione sul tavolo. Poi porta l'esempio della Scandinavia: ""La Svezia di Greta ha 8 centrali. Ci sono centrali - spiega - nei centri storici di grandi città: a Copenaghen c'è un termovalorizzatore in centro città, con una pista di sci".Ricorda che "l'aumento del 40% dipende da fattori internazionali", pertanto osserva che "avere buoni rapporti con la Russia aiuterebbe".Le dichiarazioni del leader leghista seguono il botta e risposta con il leader del M5S, che mantiene una posizione di intransigenza sull'energia nucleare, già bocciata dagli italiani con un referendum del 2011.La polemica sul nucleareSalvini si è immediatamente allineato alla posizione del titolare del Mite che, intervenendo ad inizio mese alla scuola politica di Italia viva, ha rilanciato il dibattito sul nucleare italiano, definendo l'"ambientalismo radical chic peggiore della catastrofe climatica".Intervenendo martedì a Milano, durante la campagna elettorale del candidato di centrodestra, il leader della Lega ha parlato nuovamente del nucleare di terza generazione come opzione energetica."Salvini è per il ritorno al nucleare? Può trasferirsi in Francia" ha replicato a stretto giro l'ex premier.

thor <<La Svezia di Greta...>> non citare la demente! 0

privietale per forza, qualche centrale nucleare ci vuole anche in italia, ma devono costruirle bene e in sicurezza senza che la mafia ci metta le mani. Potremmo farle costruire dalla Russia!!!! 0

