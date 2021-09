https://it.sputniknews.com/20210915/nord-stream-2-quanto-manca-al-lancio-lavrov-liter-tedesco-non-e-veloce-si-parla-di-inizio-2022-12918011.html

Nord Stream 2 quanto manca al lancio, Lavrov: "L'iter tedesco non è veloce, si parla di inizio 2022"

Nord Stream 2 quanto manca al lancio, Lavrov: "L'iter tedesco non è veloce, si parla di inizio 2022"

La procedura di rilascio dell'autorizzazione per il Nord Stream-2 da parte del regolatore tedesco potrebbe richiedere circa quattro mesi, ha affermato il... 15.09.2021, Sputnik Italia

"Tutti i lavori sono completati. Ora è in corso l'iter per ottenere i permessi necessari dal regolatore tedesco. La procedura, secondo la legge tedesca, a quanto pare non è veloce, ci vogliono quattro mesi, si indica l'inizio del 2022", ha detto Lavrov.Secondo Lavrov, le critiche al gasdotto proseguiranno, in particolar modo da parte della minoranza aggressiva presente in Europa, ad esempio i paesi baltici.Nord Stream-2 è una joint venture da 10,5 miliardi di dollari tra la russa Gazprom, la tedesca Uniper e Wintershall, l'austriaca OMV, la francese Engie e il conglomerato energetico britannico-olandese Royal Dutch Shell.Il gasdotto di 1.230 km, la cui costruzione era stata quasi completata alla fine del 2019, prima che gli Stati Uniti introducessero sanzioni contro un appaltatore chiave, prevede di raddoppiare l'attuale capacità di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno della rete Nord Stream. L'infrastruttura energetica collega direttamente le coste russe a quelle tedesche attraverso il Mar Baltico.

