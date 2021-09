https://it.sputniknews.com/20210915/monza-insultava-e-picchiava-i-suoi-alunni-maestra-dasilo-interdetta-per-un-anno-12910402.html

Monza, insultava e picchiava i suoi alunni: maestra d'asilo interdetta per un anno

Ora la diretta interessata dovrà rispondere in Tribunale alle accuse per il reato di maltrattamento aggravato dal fatto che si trattasse di minori. 15.09.2021, Sputnik Italia

Una 59enne maestra di una scuola dell'infanzia di Monza è stata interdetta per un anno dall'esercizio della professione in relazione alle accuse di maltrattamento nei confronti dei suoi alunni, 17 bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, tra cui anche un disabile.Gli inquirenti, grazie anche alle registrazioni di telecamere e microfoni installati nella classe, sono riusciti a far emergere il fatto che botte e insulti fossero all'ordine del giorno.L'indagine è partita dopo che l'indagata era stata segnalata per delle metodologie di insegnamento ben poco ordinarie.Proprio i comportamenti di alcuni piccoli, traumatizzati e spaventati dalle vessazioni subite, hanno fatto scattare l'allarme nei genitori, che hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine.

