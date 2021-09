https://it.sputniknews.com/20210915/minacce-dei-no-vax-a-j-ax-al-bano-balordi-con-un-certo-grado-di-scompenso-mentale-12916461.html

Minacce dei No-Vax a J-Ax, Al Bano: "Balordi con un certo grado di scompenso mentale"

Minacce dei No-Vax a J-Ax, Al Bano: "Balordi con un certo grado di scompenso mentale"

Il noto rapper aveva lanciato l'allarme su Instagram dopo aver subito violente minacce da gruppi no-vax, da lui definiti come terroristi che si stanno... 15.09.2021, Sputnik Italia

I no-vax non sono terroristi, ma balordi. A pensarla così è Al Bano, interpellato da AdnKronos per commentare l'episodio di minacce denunciato dal noto rapper J-Ax.Le parole dell'artista di Cellino San Marco arrivano ad un giorno dalla video-denuncia di J-Ax, finito nel mirino di gruppi antivaccinisti dopo le sue dichiarazioni sul Covid. Nel video pubblicato su Instagram il rapper ha definito i no-vax "terroristi" e "anti-italiani".Il nome di J-Ax compare tra quelli delle personalità prese di mira nel gruppo "Basta Dittatura", la chat di no-vax sequestrata dalla magistratura, dove venivano diffusi contatti e dati di politici e personalità con l'intento di fare pressione contro le regole sanitarie.Il rapper nel video ha denunciato di aver ricevuto insulti, minacce di morte e foto di proiettili, dopo aver rilasciato un'intervista a Repubblica in cui aveva confessato "un pesante odio per i no-vax".

