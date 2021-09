https://it.sputniknews.com/20210915/migranti-raffica-di-sbarchi-a-lampedusa-oltre-600-arrivi-in-24-ore-centro-accoglienza-al-collasso-12917004.html

Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: oltre 600 arrivi in 24 ore, centro accoglienza al collasso

Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: oltre 600 arrivi in 24 ore, centro accoglienza al collasso

Sono 92 le persone arrivate durante la notte sulle coste dell'isola. Tutti i migranti sono stati trasferiti al centro di contrada Imbriacola. 15.09.2021, Sputnik Italia

Proseguono incessantemente gli sbarchi di migranti a Lampedusa: 28 i barchini nella sola giornata di ieri. Gli arrivi sono proseguiti per tutta la mattina, con altre sei imbarcazioni approdate sulle coste dell'isola delle Pelagie, secondo quanto riportato da Ansa.Tra la scorsa notte e la mattinata di oggi sono arrivate 5 barche con a bordo 92 migranti, che si vanno a sommare alle 649 persone sbarcate martedì. Il primo scafo è stato avvistato dagli uomini della Guardia Costiera a 26 miglia dall’isola. I 23 passeggeri sono sbarcati attorno alle 2:30 al molo commerciale.Altri gruppi sono approdati autonomamente sull'isola e sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine. Un sesto barcone, con 100 persone a bordo, intercettato al largo di Lampedusa, è stato destinato al molo Favarolo.Tutti i migranti giunti ieri sono stati trasferiti, dopo i controlli sanitari, al centro di contrada Imbriacola, che adesso ospita 855 persone a fronte di 250 posti disponibili.Il primo trasferimento di 110 tunisini sul traghetto di linea per Porto Empedocle è stato disposto per la tarda mattinata di mercoledì. Sono ripresi, inoltre, i trasferimenti dal centro a Cala Pisana dei migranti da trasferire sulla nave quarantena Azzurra, lì ormeggiata. Il numero di ospiti da far salire a bordo resta ancora da definire.

