Leonardo e Northrop Grumman annunciano collaborazione su sistemi a pilotaggio remoto

Leonardo e Northrop Grumman hanno reso nota la loro "intenzione di collaborare per cogliere insieme nuove opportunità nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto con capacità di decollo e atterraggio verticale (Vertical Take-Off and Landing- Uncrewed Aerial Systems – VTOL UAS)".In una nota pubblicata nella giornata odierna è stato chiarito che "beneficiando dell’esperienza di Leonardo nel volo verticale e delle capacità di Northrop Grumman nelle tecnologie avanzate in campo aeronautico e nei sistemi a pilotaggio remoto di prossima generazione, le due Aziende valuteranno la possibilità di cogliere insieme opportunità nel mercato dei sistemi VTOL UAS su scala globale".Le due compagnie stanno considerando possibili collaborazioni sulla progettazione di "piattaforme, architetture di sistemi, ottimizzazione del carico e l'integrazione all’interno di nuovi scenari operativi, con particolare attenzione alle esigenze dei clienti ed ai concetti operativi legati alla missione".Nel comunicato ufficiale viene sottolineato che l'accordo rappresenta l'ultimo degli sviluppi "nell’ambito della proficua partnership di lungo periodo" tra le due aziende, risalente al 1995 con lo sviluppo congiunto del sistema DIRCM AN/AAQ-24(V) Nemesis per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e il Ministero della Difesa del Regno Unito.Le collaborazioni attiveAd oggi, le due aziende sono impegnate nel programma Common Infrared Countermeasures (CIRCM) dell'Esercito degli Stati Uniti "volto a proteggere centinaia di voli".Inoltre, Leonardo e Northrop Grumman stanno "collaborando per rispondere al requisito della Marina Australiana per un sistema a pilotaggio remoto per impieghi in ambiente marittimo nell’ambito del programma SEA129 Phase 5", che include un elicottero a pilotaggio remoto AWHero di Leonardo ed elementi di un avanzato sistema di gestione operativa di Northrop Grumman dedicato a compiti di intelligence, sorveglianza, ricognizione e acquisizione dell’obiettivo.

