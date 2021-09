https://it.sputniknews.com/20210915/lavrov-mosca-attende-la-risposta-degli-usa-in-merito-allinterferenza-negli-affari-interni-russi--12916817.html

Lavrov: Mosca attende la risposta degli USA in merito all'interferenza negli affari interni russi

Il ministro degli Esteri di Mosca si è espresso anche in merito alla questione relativa agli attacchi al Nord-Stream 2. 15.09.2021, Sputnik Italia

Mosca è in attesa di una risposta da Washington in merito all'interferenza negli affari interni della Russia, ha affermato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov il 15 settembre, rilevando che i fatti a sostegno delle affermazioni, che sono stati recentemente comunicati all'ambasciatore degli Stati Uniti, erano piuttosto gravi.Venerdì 10 settembre, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, John Sullivan, è stato convocato presso il Ministero degli Esteri russo per tenere dei colloqui su tale questione."Le informazioni gli sono state date, la questione è abbastanza seria. Tutto qui" aveva dichiarato Lavrov ai giornalisti in precedenza.Il capo della diplomazia russa ha chiarito che la questione del contendere riguarda il rifiuto da parte di alcune piattaforme straniere a rimuovere contenuti vietati. Ad ora non sono stati riferiti ulteriori dettagli.

mondo, russia, usa