La stretta di Draghi: il green pass sarà obbligatorio per pubblico e privato dal 15 ottobre

Il decreto in Cdm domani, mentre si limano gli ultimi dettagli su eccezioni, sanzioni e commercio. Il leader della Lega Salvini sembra ormai isolato nel suo no... 15.09.2021, Sputnik Italia

mario draghi

green pass

La linea è segnata. Domani, in Consiglio dei ministri, il governo approverà l’obbligo di green pass sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati.Una decisione presa dal premier Mario Draghi per risolvere due problemi: da una parte le richieste degli imprenditori, che temono una recrudescenza dei contagi con l’arrivo dell’autunno e da mesi reclamano il green pass, e dall’altra la necessità, sottolineata dai sindacati, di non creare differenze tra dipendenti statali e del settore privato.Il segretario del Carroccio stamattina ha detto che vuole vedere il testo prima di esprimersi e che non si lascia andare a giochi di tifoserie.Gli ultimi ritocchi e le eccezioni all’obbligoIn attesa che il testo approdi in Cdm, i ministri interessati stanno dialogando per decidere i dettagli del decreto.Si valuta ancora la possibilità di introdurre l’obbligo per tutta la PA, ma nel privato soltanto per le attività in cui già vige l'obbligo della carta verde per i clienti.La seconda ipotesi, invece, è più complessiva e non lascia fuori nessuno, neanche i dipendenti delle società partecipate dallo Stato, che non sono giuridicamente assimilabili ai lavoratori statali: si tratta di 260mila persone.Resterebbero esclusi dall'obbligo gli imputati dei processi e i loro avvocati.I non vaccinati della nuova plateaSecondo quanto emerge dalle stime del governo, nella nuova fascia di lavoratori che saranno obbligati a esibire il green pass c’è una buona fetta di non vaccinati.Nella Pubblica amministrazione si parla di circa 300mila persone, mentre sono 2,5 milioni nel privato.

Rachele Samo

Rachele Samo

