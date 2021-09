https://it.sputniknews.com/20210915/johnson-rimuove-il-ministro-degli-esteri-raab-era-a-creta-durante-la-crisi-in-afghanistan-12923392.html

Johnson rimuove il ministro degli Esteri Raab: era a Creta durante la crisi in Afghanistan

Dominic Raab ha lasciato la carica di ministro degli Esteri della Gran Bretagna ed è stato nominato segretario di Stato per la Giustizia. 15.09.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato dai media tale decisione è dovuta alla sua vacanza in cui ha ignorato le lettere con domande di assistenza durante l'avanzata dei talebani in Afghanistan.Downing Street ha confermato la notizia riguardo l'esonero dell'ex ministro degli Esteri, che comunque resta nel governo ed ora assumerà la carica di Lord Chancellor e vice premier.Il premier britannico Boris Johnson è stato più volte esortato a licenziare Raab che era in vacanza a Creta, durante il caotico ritiro dall'Afghanistan.L'agenzia Reuters riporta che a Raab si sono rivolte migliaia di persone con la richiesta di aiutarli a lasciare l'Afghanistan, ma le lettere sono state ignorate.Secondo quanto riferito da Sky News, inizialmente non voleva ad accettare la carica del segretario di Stato per la Giustizia, perché sarebbe stata una forma di "degradazione".Raab è stato sostituito da Liz Truss, ex ministro del Commercio estero, nonché ministro delle Donne e delle pari opportunità.

