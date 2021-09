https://it.sputniknews.com/20210915/israele-liran-potrebbe-dotarsi-di-un-ordigno-nucleare-entro-pochi-mesi-12910815.html

Israele: l'Iran potrebbe dotarsi di un ordigno nucleare entro pochi mesi

Israele: l'Iran potrebbe dotarsi di un ordigno nucleare entro pochi mesi

Il ministro della DIfesa Benny Gantz ha lanciato l'allarme in una recente intervista. 15.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-15T08:51+0200

2021-09-15T08:51+0200

2021-09-15T09:28+0200

mondo

iran

israele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/34/49/344962_0:123:2000:1248_1920x0_80_0_0_4bba55ee28bd1196ce49cd25edbf0229.jpg

L'Iran disporrà dei materiali e delle competenze necessarie alla produzione di una bomba nucleare in due o tre mesi.Ad affermarlo alla rivista Foreign Policy è stato il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz.Secondo il capo del dicastero, si starebbe correndo il rischio di una corsa regionale agli armamenti nucleari.Israele, tuttavia, sta attualmente sviluppando le proprie misure per ostacolare il progresso nucleare iraniano, ha detto Gantz in un'intervista con l'agenzia di stampa, pubblicata nella tarda serata di martedì. Un nuovo rapporto dell'Istituto per la scienza e la sicurezza internazionale degli Stati Uniti ha stimato che l'Iran potrebbe avere abbastanza uranio a basso arricchimento per purificarlo al livello necessario per fabbricare un'arma nucleare.Le stime del documento parlano di un lasso di tempo minimo di un mese, entro cui Teheran sarebbe in grado di dotarsi di un ordigno atomico.

janveer si stanno preparando all'attacco all'Iran, ma stavolta mi sa che ci lasciano i denti.... 2

david dave Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 1

7

iran

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, iran, israele