https://it.sputniknews.com/20210915/il-discorso-di-fine-anno-di-ursula-von-der-leyen-abbiamo-dato-retta-alla-scienza-12914067.html

Ursula Von der Leyen, il discorso di fine anno: "Abbiamo dato retta alla scienza"

Ursula Von der Leyen, il discorso di fine anno: "Abbiamo dato retta alla scienza"

Come da tradizione, la presidente della Commissione europea ha pronunciato il proprio discorso di fine anno, affrontando alcune delle questioni più... 15.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-15T12:11+0200

2021-09-15T12:11+0200

2021-09-15T12:18+0200

mondo

europa

ursula von der leyen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0a/10113408_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e0d8171a1eb6501ddfaf8a6aae1a5ec8.jpg

Nel suo discorso annuale, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha colto l'occasione per riflettere sull'anno passato e guardare avanti al prossimo.La politica tedesca si è concentrata in particolar modo sui successi del Team Europe e ha sottolineato i successi nella campagna vaccinale, che ha portato all'immunizzazione del 70% della popolazione adulta europea, per oltre 700 milioni di dosi di vaccino consegnate:Guardando al futuro von der Leyen, ha poi prospettato la creazione di un nuovo organismo, l'HERA, al fine di rafforzare la capacità dell'Europa di combattere le pandemie.European Chips Act e Green DealInoltre, la presidente della Commissione europea ha espresso il desiderio di rendere l'Europa un leader tecnologico mondiale, con la creazione di un nuovo documento, l'European Chips Act.In seguito, si è concentrata sul Green Deal, definita una delle questioni più spinose. In questo senso, Ursula Von der Leyen ha sottolineato l'ambizione di Bruxelles di diventare un continente climaticamente neutro, per un progetto che richiederà volontà politica e denaro.In conclusione, la Von der Leyen ha sottolineato che, per il raggiungimento di tali obiettivi, ci sarà bisogno del sostegno del parlamento, così come dei leader europei.

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, europa, ursula von der leyen