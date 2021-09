https://it.sputniknews.com/20210915/i-dubbi-di-galli-sulla-terza-dose-nessuna-certezza-per-chi-non-ha-risposto-bene-alle-prime-due-12914257.html

I dubbi di Galli sulla terza dose: "Nessuna certezza per chi non ha risposto bene alle prime due"

Il primario dell'ospedale Sacco di Milano è intervenuto in radio per parlare della terza dose e dell'imminente vaccinazione anti-influenzale. 15.09.2021, Sputnik Italia

"Ben venga la terza dose del vaccino anti-Covid, ma non abbiamo alcuna certezza che chi non ha risposto alle prime due dosi risponda alla terza". Il professor Massimo Galli, direttore della Clinica Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, espone i suoi dubbi sull'efficacia della terza dose ai microfoni di iNews24.La terza dose, dunque, potrebbe non servire a proteggere i soggetti che non hanno sviluppato una risposta anticorpale al completamento del ciclo vaccinale.In quanto a chi ha risposto bene al vaccino, secondo Galli la terza dose "non è indispensabile", ma "questo aspetto importante non sempre viene preso in considerazione" sottolinea.La situazione epidemiologicaL'infettivologo, però, insiste sulla necessità dei test diagnostici per individuare gli asintomatici, anche fra i vaccinati.La campagna antinfluenzaleGalli si sofferma sull'imminente campagna anti-influenzale, che partirà in autunno. Ritiene che debba essere incentivata e si dice preoccupato "per l'applicazione e sull'esecuzione delle strategie per la vaccinazione antinfluenzale".La vaccinazione antinfluenzale sarà quasi sovrapposta a quella anti-covid, specie per quanti riceveranno la terza dose a partire da fine settembre. Galli non ha dubbi: bisogna sottoporsi ad entrambe."Aver fatto il vaccino contro il Sars-CoV-2 non giustifica la scelta di non sottoporsi all'antinfluenzale o all'antipneumococcico" avverte."Ai bambini somministriamo una quantità enorme di vaccini tutti insieme e mi chiedo perché nel caso degli adulti abbiamo paura" commenta, specificando che tuttavia si attendono indicazioni.

