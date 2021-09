https://it.sputniknews.com/20210915/gkn-giuseppe-conte-ai-licenziati-m5s-compatto-con-voi-chiusura-assolutamente-inaccettabile-12919610.html

Gkn, Giuseppe Conte ai licenziati: "M5s compatto con voi, chiusura assolutamente inaccettabile"

Gkn, Giuseppe Conte ai licenziati: "M5s compatto con voi, chiusura assolutamente inaccettabile"

L'ex premier si è recato assieme alla viceministro Todde a Campi Bisenzio (Firenze) ai cancelli della Gkn, dove da settimane i lavoratori presidiano l'ingresso... 15.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-15T17:11+0200

2021-09-15T17:11+0200

2021-09-15T17:11+0200

italia

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/12920390_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0c7ddf4c16c0727f09b328dad416d3c7.jpg

La chiusura di Gkn è "assolutamente inaccettabile" e si "preannuncia un grande disastro sociale". Queste le parole del presidente del M5s Giuseppe Conte, che questa mattina ha incontrato una le rsu davanti ai cancelli dello stabilimento. Il leader pentastellato si è recato nella fabbrica di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, assieme alla viceministra Alessandra Todde. Con loro c'era l'ex ministro della Giustizia, Alfondo Bonafede, che non ha rilasciato dichiarazione. Conte ha assicurato ai lavoratori il sostegno affermando che "il M5s è compatto con voi". Durante l'incontro ha messo in evidenza come la fine del blocco dei licenziamenti, posta dal suo governo per evitare che centinaia di migliaia di lavoratori finissero per strada, abbia determinato la cessazione dell'attività dell'azienda, nonostante la ripresa generale di tutti i comparti produttivi. Infine ha auspicato una serie di misure per sostenere i lavoratori ed evitare le delocalizzazioni. L'incontro è durato circa quindici minuti. Il settembre caldo dei lavoratori GknMentre i sindacati chiedono alle istituzioni nazionali di continuare nel sostegno della vertenza e chiedono un confronto urgente, "libero dal ricatto occupazionale", i lavoratori annunciano un calendario di mobilitazioni.Le iniziative coinvolgeranno diverse città anche fuori regione durante la prima settimana di settembre. La data principale convocata dal Collettivo di Fabbrica è quella di sabato 18 settembre, per una manifestazione nazionale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica italiana