https://it.sputniknews.com/20210915/germania-no-vax-interrompono-levento-di-campagna-elettorale-della-candidata-cancelliera-dei-verdi-12921303.html

Germania: no-vax interrompono l'evento di campagna elettorale della candidata cancelliera dei Verdi

Germania: no-vax interrompono l'evento di campagna elettorale della candidata cancelliera dei Verdi

Martedì, a Stoccarda, i manifestanti no-vax hanno cercato di sabotare l'evento della campagna elettorale di Annalena Baerbock, candidata cancelliera dei Verdi. 15.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-15T18:08+0200

2021-09-15T18:08+0200

2021-09-15T18:08+0200

multimedia

germania

manifestazione

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/12919553_0:0:2122:1194_1920x0_80_0_0_1d0b760fd8c966d8f1230de6074b8fd9.jpg

Con fischi, trombe, altoparlanti e megafoni i dimostranti hanno cercato di soffocare il discorso della politica a Marienplatz. Alcuni manifestanti indossavano bracciali gialli etichettati come "no-vax", alludendo al fatto che la campagna di vaccinazione ricordasse il dominio nazista. Baerbock si è rivolta ai protestanti e ha si è offerta di rispondere alle loro domande dopo l'evento. La candidata dei Verdi è attualmente in tournée per le elezioni federali tedesche fissate per il 26 settembre.

https://it.sputniknews.com/20210915/minacce-dei-no-vax-a-j-ax-al-bano-balordi-con-un-certo-grado-di-scompenso-mentale-12916461.html

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, germania, manifestazione, video