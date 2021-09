https://it.sputniknews.com/20210915/draghi-vede-i-sindacati-bombardieri-il-green-pass-sara-obbligatorio-per-pubblico-e-privato-12921995.html

Draghi vede i sindacati. Bombardieri: “Il green pass sarà obbligatorio per pubblico e privato”

L’annuncio del segretario della Uil dopo il meeting con il premier. Chiesta la gratuità dei tamponi fino a fine anno per i non vaccinati. 15.09.2021, Sputnik Italia

Una conferma attesa ma che circolava da giorni nei palazzi: il governo stabilirà l’obbligo di green pass sia per i lavoratori del settore pubblico che per quelli del privato.A dare l’annuncio è stato il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri uscendo dall’incontro tra sindacati e il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi."Il governo ci ha ringraziato del confronto, non ha dato risposte rispetto al provvedimento definitivo, ci auguriamo che tenga conto di queste riflessioni", ha spiegato il segretario della Cgil Maurizio Landini, aggiungendo che è stato chiesto al governo di valutare eventualmente anche un periodo transitorio.Resta in piedi l’obbligo vaccinaleLandini ha spiegato che al governo è stata ribadita la posizione dei sindacati sull’obbligo vaccinale con un provvedimento legislativo, che “la strada migliore”.Domani il decreto in CdmIntanto i ministri lavorano agli ultimi ritocchi del decreto unico per estendere l'obbligo di green pass a pubblico e privato dal 15 ottobre.Il testo arriverà con ogni probabilità domani in Consiglio dei ministri. Si sta lavorando sulle sanzioni per chi non presenta il certificato verde per più giorni consecutivi sul posto di lavoro.

Irina Derefko Avranno notizie da un legale. Il mio. Vedremo. 1

1

