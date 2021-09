https://it.sputniknews.com/20210915/difesa-flotta-del-baltico-partecipa-alle-esercitazioni-militari-durante-le-manovre-zapad-2021-12922668.html

Difesa: flotta del Baltico partecipa alle esercitazioni militari durante le manovre "Zapad-2021"

Difesa: flotta del Baltico partecipa alle esercitazioni militari durante le manovre "Zapad-2021"

La flotta russa del Mar Baltico ha preso parte alle esercitazioni di controsabotaggio durante le manovre militari strategiche congiunte di Bielorussia e Russia... 15.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-15T19:54+0200

2021-09-15T19:54+0200

2021-09-15T19:54+0200

multimedia

video

difesa

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/12922628_0:0:2134:1200_1920x0_80_0_0_8841a1f7429d781e7a398cadcf16665d.jpg

Il video a riguardo è stato condiviso martedì dal Ministero della Difesa russo. Circa 50 militari e dieci unità di equipaggiamento militare, inclusi elicotteri Ka-29 e Ka-27, hanno preso parte alle esercitazioni della flotta. Le manovre strategiche russo-bielorusse "Zapad-2021" dureranno fino al 16 settembre e coinvolgeranno circa 200mila militari, più di 80 aerei ed elicotteri, fino a 760 unità di equipaggiamento militare, tra cui oltre 290 carri armati, più di 240 cannoni, sistemi di lancio multiplo e mortai, nonché fino a 15 navi.

marcus smith

Una grande testimonianza che devo condividere con tutti i pazienti di HERPES nel mondo Non ho mai creduto potesse essere una cura completa per l'HERPES o una cura per l'HERPES, ho visto testimonianze di persone sui siti di blog su come il Dr. NELSON ha preparato la cura a base di erbe e li ha riportati in vita. Uso i FARMACI DELL'HERPES che mi ha dato il dottore. In questo momento posso dirvi che da qualche mese non ho più nessun dolore, il ritardo nelle cure porta alla morte. Tutto grazie alla soluzione erboristica del Dr. NELSON puoi contattarlo anche se hai qualche problema come HIV/AIDS, CANCRO, EPATITE, DIABETE, HPV, FEBBRE DI LASSA, GONORREA, MALATTIA DELLA MENOPAUSA, INFEZIONI ECC, puoi contattarlo tramite numero WhatsApp +14436204203 o E-mail; drnelsonsaliu10@gmail.com.

0