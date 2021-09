https://it.sputniknews.com/20210915/crescita-del-prezzo-del-gas-in-europa-lesperto-rivela-quando-si-fermera-12917353.html

Crescita del prezzo del gas in Europa, l'esperto rivela quando si fermerà

Crescita del prezzo del gas in Europa, l'esperto rivela quando si fermerà

La crescita del prezzo di gas in Europa è un evento temporaneo. Siccome non c'è un deficit di questo combustibile, la corsa dei prezzi potrebbe finire entro... 15.09.2021, Sputnik Italia

Nella giornata di oggi, il prezzo di gas sul mercato dei futures in Europa, per la prima volta nella storia, ha superato i 950 dollari per 1.000 metri cubi, guadagnando oltre il 20%. Dall'inizio di settembre, il valore del combustibile in Europa è aumentato di una volta e mezzo: il primo settembre, il gas era quotato a 614 dollari per 1.000 metri cubi. È anche notevole la differenza rispetto al prezzo di un mese fa: il 13 agosto il prezzo dell'"oro azzurro" ammontava a 543 dollari per 1.000 metri cubi.Questo aumento del valore è "temporaneo e ciclico, in Europa non c'è un deficit di gas, presto la domanda e l'offerta si equilibreranno" ha detto Furfari.La costruzione del gasdotto Nord Stream-2 è terminata, però, prima del suo lancio, occorre eseguire una serie di procedure tecniche e giuridiche.In precedenza, gli esperti avevano osservato che le consegne aggiuntive di gas russo attraverso il Nord Stream-2 potrebbero diminuire i prezzi del gas in Europa.

