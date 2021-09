https://it.sputniknews.com/20210915/covid-loms-annuncia-il-primo-calo-sostanziale-dei-contagi-dopo-due-mesi-12915647.html

Covid, l'OMS annuncia "il primo calo sostanziale" dei contagi dopo due mesi

Covid, l'OMS annuncia "il primo calo sostanziale" dei contagi dopo due mesi

Tra le nazioni dove si è registrato il calo più significativo dei casi di contagio figurano Stati Uniti, India e Iran. 15.09.2021, Sputnik Italia

Per la prima volta dopo circa due mesi, nella settimana del 6-12 settembre, è stato registrato "il primo sostanziale calo dei casi settimanali" di Covid-19.Sono 4 milioni i nuovi contagi di Covid-19 segnalati nel mondo nel corso della settimana presa in analisi, come sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel suo report settimanale.Dall'inizio della pandemia nello scorso marzo, l'OMS ha calcolato che il numero di casi nel mondo ha superato i 224 milioni, a fronte di 4,6 milioni di morti.Le vittime, pur calando a livello globale, sono però aumentate localmente, ed in particolare nella regione africana (+7%).Infine, restano stabili, rispetto alla settimana precedente, Europa e Pacifico occidentale.Nessuna variazione registrata anche per quanto concerne i tassi di incidenza settimanale per 100.00 abitanti.Il numero più alto di nuovi contagi è stato segnalato in Usa (1.034.836 nuovi casi, -20%), Regno Unito (256.051, +5%), India (248.248, -15%), Repubblica Islamica dell'Iran (172.030, -17%) e Turchia (158.236, +6%).

