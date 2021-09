https://it.sputniknews.com/20210915/covid-in-italia-contagi-in-lieve-aumento-tasso-di-positivita-sale-all15-12920508.html

Covid in Italia: contagi in lieve aumento, tasso di positività sale all'1,5%

Il bollettino sulla pandemia di Covid-19 trasmesso mercoledì 15 settembre dal ministero della Salute mostra un incremento di contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 4.830 nuovi casi su 317.666 tamponi eseguiti fra molecolari e rapidi.Ieri i positivi erano 4.021 con 318.593 test effettuati. Rispetto al giorno precedente il tasso di positività oggi passa dal 1,3 all'1,5 per cento, mostrando un lieve aumento.Le vittime sono 73, una in più rispetto a ieri. Le guarigioni salgono a 8.606, in deciso aumento rispetto alle 7.501 persone guarite ieri.Le persone attualmente positive sono 118.487. Rispetto a ieri il dato mostra una variazione negativa pari a 3.853.Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore Lombardia (628), Veneto (525) e Sicilia (471),Per quanto riguarda i dati sulle ospedalizzazioni sono stabili i ricoveri in terapia intensiva, con un calo di 14 unità, 540 in tutto. Diminuiscono di 37 unità i ricoveri in area medica, per un totale di 4.128.Con i dati odierni il bilancio della pandemia di Covid-19 in Italia si porta a 4.618.040 casi accertati, 130.100 decessi e 4.369.453 guariti.

