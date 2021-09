https://it.sputniknews.com/20210915/covid-calabria-a-rischio-zona-gialla-da-lunedi-12911699.html

Covid, Calabria a rischio zona gialla da lunedì

La regione supera la soglia critica dei ricoveri in area medica ed è al limite delle terapie intensive, secondo i dati di martedì. 15.09.2021, Sputnik Italia

La Calabria, da lunedì 20 settembre, rischia di essere la seconda regione in zona gialla, dopo la Sicilia. Nel bollettino di ieri è stato riferito un tasso di occupazione dei posti letto del 17% in area medica e del 10% nelle terapie intensive Covid.Il limite stabilito per restare in zona bianca è rispettivamente del 15 e del 10%. I dati di martedì sono quelli presi in considerazione nel monitoraggio di venerdì dalla cabina di regia per decidere sul passaggio di fascia.Lo stesso giorno, il ministro Speranza dovrebbe firmare l'ordinanza se non ci sarà un miglioramento dei dati delle terapie intensive. Nel resto d'Italia la situazione dei contagi è in leggero miglioramento, con il tasso di positività in diminuzione e i ricoveri in calo. L'altra regione sorvegliata speciale, la Sardegna, si allontana dalla zona gialla, grazie alla diminuzione del tasso di occupazione dell'area medica e terapia intensiva. Le altre regioni in bilico, Marche e Toscana, superano la soglia critica in rianimazione, ma restano al di sotto del 15% dei ricoveri ordinari, scongiurando il rischio nuove restrizioni.Il bollettino sul Covid-19, comunicato ieri dal ministero della Salute, mostra un lieve miglioramento del tasso di positività, che da lunedì a martedì è passato dal 2,3 all'1,3%. Sono stati accertati 4.021 nuovi casi su 318.593 tamponi eseguiti fra molecolari e rapidi, mentre le vittime sono 72.

Zecca Comunista Nei rapporti proporzionali tra numero della popolazione infetta e la popolazione in tutto il sud non dimostra affatto la condizione peggiore rispetto il resto di Italia. Il sud semplicemente non ha ospedali (posti letto) e in 2 anni di epidemia non è stato fatto niente per migliorare la sanità del Sud. Cosa si fa?.... Cerchiamo di improvisare qualche posto letto come quando è iniziata la pandemia. Il Sud con questo tipo di improvvisazioni convive da 10 anni se non più e quindi il personale non si meraviglia. Però il popolo qualche domanda se lo dovrebbe pur fare. 0

