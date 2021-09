COVID-19, un'ex fumatore in Gran Bretagna presenta un sintomo particolare

https://it.sputniknews.com/20210915/covid-19-unex-fumatore-in-gran-bretagna-presenta-un-sintomo-particolare-12909446.html

L'uomo ha scoperto un effetto collaterale fuori dal comune dopo esser guarito dal COVID-19: sente costantemente l'odore "fantasma" di sigaretta. 15.09.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/12909409_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f28b56405b615096435c72fe3d6405d7.jpg

L'ex fumatore era stato vaccinato con due dosi di vaccino contro il coronavirus, ma ha comunque contratto il virus lo scorso mese, scrive il giornale The Daily Mail. Gli unici sintomi della malattia sono stati tosse e perdita dell'olfatto.Ora l'uomo afferma di aver ripristinato l'olfatto, ma ogni mezz'ora sente odore di sigaretta.Il cittadino britannico ha spiegato di esser stato un fumatore per 16 anni, ma di aver perso il vizio da circa 10 anni.Il giornale osserva che finora non è chiaro perché il COVID-19 abbia provocato un tale effetto collaterale.

