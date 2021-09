https://it.sputniknews.com/20210915/cina-paura-per-il-tifone-chanthu-evacuate-oltre-330000-persone-a-shangai-12910247.html

Cina, paura per il tifone Chanthu: evacuate oltre 330.000 persone a Shangai

Chanthu, originatosi tra Guam e le Filippine, porta con sé forti precipitazioni e venti fino ad oltre 250 chilometri orari. 15.09.2021, Sputnik Italia

Centinaia di voli sono stati bloccati e centinaia di migliaia di residenti sono stati evacuati a Shanghai a causa dell'avvicinamento del tifone Chanthu.Le autorità cittadine, in seguito all'allerta lanciata dal Centro nazionale di previsioni meteorologiche marittime, hanno evacuato tutti i quartieri a rischio della metropoli a causa delle forti piogge e delle onde alte oltre otto metri.La maggior parte dei voli in partenza dagli aeroporti di Pudong e Hongqiao di Shanghai sono stati cancellati nel pomeriggio di lunedì mentre Shanghai Disneyland ha dichiarato che sarebbe stato chiuso fino a martedì.Chanthu si è rapidamente trasformato da depressione in un super tifone, con velocità del vento che ha raggiunto picchi di 257 chilometri all'ora, dopo essere emerso per la prima volta la scorsa settimana tra Guam e le Filippine. Sui social network sono apparse diverse immagini che mostrano le altissime onde abbattersi sulla costa a Shanghai.

