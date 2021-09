https://it.sputniknews.com/20210915/bill-gates-spiega-come-preparare-il-mondo-a-pandemie-future-12917890.html

Bill Gates spiega come preparare il mondo a pandemie future

Bill Gates spiega come preparare il mondo a pandemie future

Il co-fondatore di Microsoft ritiene che i governi non si stiano impegnando abbastanza e annuncia la sua ricetta per scongiurare una nuova pandemia. 15.09.2021, Sputnik Italia

La Bill and Melinda-Gates Foundation in un rapporto pubblicato lunedì ha invitato le nazioni a investire di più nei sistemi sanitari, inclusa la capacità di produrre vaccini . Bill Gates ha avvertito sei anni fa di una potenziale minaccia di pandemie. Adesso sente che le autorità non stanno facendo abbastanza per prepararsi al prossimo.Per Gates ha plaudito alla soluzione del presidente statunitense Joe Biden di preparare un piano da 65 miliardi per la prevenzione delle pandemie, da lui definito "un passo nella giusta direzione". Tuttavia non lo ritiene sufficiente. Gli strumenti per porre fine alla pandemia sono in gran parte gli stessi utilizzati per combattere altre malattie infettive, ha evidenziato il rapporto della sua Fondazione, inclusi test, cure e immunizzazione diffusi.Le conclusioni del rapportoIl co-fondatore di Microsoft ha affermato di essere più impegnato che mai nel suo lavoro con la Fondazione a causa della pandemia e di altre sfide urgenti, inclusa la questione del cambiamento climatico.Secondo il rapporto, la pandemia ha messo altri 31,3 milioni di persone in più nel 2020 in condizioni di estrema povertà. Si prevede che le donne avranno 13 milioni di posti di lavoro in meno quest'anno rispetto al 2019, prima dell'inizio della pandemia, mentre si prevede che l'occupazione maschile tornerà in gran parte ai tassi pre-pandemia, afferma il documento.La pandemia non ha danneggiato l'economia globale così gravemente come previsto dalla Fondazione.Mentre i dati nel rapporto mostrano che la percentuale della popolazione mondiale che vive in condizioni di estrema povertà è destinata a diminuire quest'anno rispetto al 2020, il co-fondatore di Microsoft e direttore della Fondazione ha espresso preoccupazione per il fatto che la ripresa economica non sia uniforme in tutto il mondo.In particolare, si prevede che i livelli di reddito pro capite torneranno ai livelli pre-pandemia nel 90% dei paesi avanzati entro il 2022, ma solo in un terzo dei paesi a basso e medio reddito. Si prevede che entro il 2030 circa 700 milioni di persone rimarranno in condizioni di estrema povertà, conclude il rapporto.

