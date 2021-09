https://it.sputniknews.com/20210915/berlino-migliaia-di-operatori-sanitari-reclamano-migliori-condizioni-di-lavoro-12917563.html

Berlino: migliaia di operatori sanitari reclamano migliori condizioni di lavoro

Berlino: migliaia di operatori sanitari reclamano migliori condizioni di lavoro

Martedì, a Berlino, migliaia di operatori sanitari si sono riuniti per partecipare alla sesta giornata dello sciopero degli ospedali, organizzato da Kristof... 15.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-15T14:16+0200

2021-09-15T14:16+0200

2021-09-15T14:16+0200

multimedia

germania

video

sciopero

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/12917330_0:0:2124:1196_1920x0_80_0_0_f01bf2e9763af4273587566e38091653.jpg

Allo sciopero hanno preso parte i dipendenti degli ospedali statali Charité e del gruppo Vivantes. Dopo una manifestazione nei pressi di Charité, il corteo dei manifestanti è giunto al municipio di Berlino, la Rotes Rataus. Gli operatori sanitari e i dipendenti degli ospedali chiedono migliori condizioni di lavoro e salari equi. Lo sciopero è iniziato giovedì ed è, al momento, a tempo indeterminato. Secondo il sindacato, lo sciopero non avrebbe daneggiato il trattamento delle emergenze e gli scioperanti sarebbero stati disposti a riprendere temporaneamente il loro lavoro in caso di necessità.

david dave

Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

0