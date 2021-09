https://it.sputniknews.com/20210915/asteroide-colpisce-giove-il-bagliore-sulla-superficie-dopo-limpatto---video-12920247.html

Asteroide colpisce Giove, il bagliore sulla superficie dopo l'impatto - Video

Nella notte tra il 13 e il 14 settembre, alle 00.39 ora italiana, è stato osservato un bagliore sulla superficie di Giove della durata di circa un paio di...

Il bagliore, secondo gli esperti, potrebbe essere stato causato dall'imposto dall'impatto di un asteroide nell'atmosfera del pianeta.A segnalare per primo il fenomeno è stato l'astrofilo brasiliano José Luis Pereira, che da anni monitora il pianeta con il suo telescopio proprio nella speranza di cogliere questo tipo di eventi.In seguito è arrivata la segnalazione dell'astrofilo tedesco Harald Peske, che è riuscito a riprendere una sequenza di immagini con il suo telescopio da 41cm.Sul web è stato diffuso anche un video, girato in Francia da un membro della Société Lorraine d'Astronomie.L'esperto ha affermato che quello accaduto su Giove è "da un certo punto di vista è la continuazione del processo di accrescimento del pianeta. Se fosse accaduto sulla Terra sarebbe stato un evento disastroso, almeno paragonabile alla catastrofe di Tunguska del 1908".Quello del 14 settembre non è il primo impatto asteroidale che coinvolge la superficie di Giove.Nel 1994 il pianeta fu colpito dai frammenti di una cometa, la Shoemaker-Levy 9, mentre altri impatti sono stati osservati nel luglio 2009, nell’agosto 2010, nel marzo 2016 e nel maggio 2017.

