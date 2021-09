https://it.sputniknews.com/20210915/andrs-arat-in-vacanza-a-roma-e-il-volto-del-meme-piu-famoso-al-mondo-12912667.html

András Arató in vacanza a Roma: è il volto del meme più famoso al mondo

András Arató in vacanza a Roma: è il volto del meme più famoso al mondo

L'anziano signore che ha dato vita ad uno dei meme più celebri al mondo si è concesso una vacanza nella capitale italiana. 15.09.2021

András Arató, il volto del meme di "Hide The Pain Harold", ha passato le sue vacanze estive a Roma, come testimoniato da alcune fotografie da lui stesso caricate su Facebook.Nel corso del suo viaggio, Arató ha visitato i luoghi più iconici della capitale come piazza Navona, il Vaticano, la Fontana di Trevi e gli studi di Cinecittà.L'uomo, diventato ormai un simbolo del web, è stato fermato diverse volte da alcuni fan, che lo hanno riconosciuto e hanno voluto scattarsi un selfie in sua compagnia.Chi è András Arató?András Arató è un ingegnere ungherese, diventato uno dei volti più noti del web grazie al meme che lo vede protagonista, conosciuto come "Hide The Pain Harold".In una recente intervista a Wired, l'uomo ha raccontato come, grazie ad una serie di casuali eventi, ma soprattutto grazie al suo volto allo stesso tempo sorridente e triste, è riuscito ad acquisire una notorietà davvero inaspettata.

