Amazon firma accordo con i sindacati, Orlando: "Protocollo importante"

Multinazionale e sindacati si impegneranno a rispettare le norme del CCNL su logistica, trasporto merci e spedizioni. Riconosciuto il valore delle relazioni... 15.09.2021, Sputnik Italia

Amazon Italia Logistica Srl, assistita da Conftrasporto, e le rappresentanze sindacali di categoria, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, hanno sottoscritto un protocollo di relazioni industriali. L'incontro è stato presieduto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando.Con la firma del protocollo le parti riconoscono che "le relazioni industriali rappresentano un valore in sé", impegnandosi a rispettare le norme del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni e la loro coerente applicazione."Il protocollo sarà declinato ai vari livelli dalle parti, con le procedure previste rispettivamente per ciascun livello dal CCNL", si legge nel comunicato ufficiale del ministero.Per il ministro, l'accordo segna l'inizio di nuove relazioni industriali nel settore della logistica, un settore che definisce "strategico per tutta la nostra produzione e la distribuzione commerciale che credo possa contribuire a migliorare il quadro della situazione nell’ambito della logistica segnato da una forte conflittualità”."Amazon è un pezzo importante che può condizionare in positivo il quadro delle relazioni sindacali" ribadisce.Cosa prevede l'accordoIn base a quanto riporta il comunicato ufficiale, l'accordo prevedere la realizzazione d'iniziative a livello nazionale:Con la firma del protocollo, le parti si impegnano a verificare la corretta applicazione del CCNL per accertare trattamenti economici e normativi, che dovranno essere coerenti non solo per tutti i dipendenti Amazon, ma anche per le lavoratici e i lavoratori in somministrazione in missione presso Amazon, che operano all'interno della disciplina prevista dal medesimo CCNL.

